Afacan çocuğu itfaiye kurtardı

Kardelen Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarındaki evlerinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, sokakta oynayan arkadaşlarına bakmak için balkon korkuluklarına tırmandı.

Çocuk, bir ara dengesini kaybedince korkuluklara sıkıştı. Ailesinin tüm uğraşmlarına rağmen küçük kız sıkıştığı yerden kurtarılamadı.

Aile bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan çocuğun çıkmasını engelleyen demiri keserek çocuğu özgürlüğünü kavuşturdu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.