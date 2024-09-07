Afacan çocuğu itfaiye kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afacan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman'da oyun oynayan arkadaşlarına bakmak isterken balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kardelen Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarındaki evlerinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, sokakta oynayan arkadaşlarına bakmak için balkon korkuluklarına tırmandı.

Çocuk, bir ara dengesini kaybedince korkuluklara sıkıştı. Ailesinin tüm uğraşmlarına rağmen küçük kız sıkıştığı yerden kurtarılamadı.

Aile bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan çocuğun çıkmasını engelleyen demiri keserek çocuğu özgürlüğünü kavuşturdu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

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