Afacan çocuk cemaati kahkahaya boğdu

İHA'nın haberine göre, olay, 50. Yıl Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Cuma namazı için 4 yaşındaki oğluyla camiye gelen bir baba, saf tutarak namaza başladı. Küçük çocuk ise babasının yanında durmak yerine etrafı merakla izlemeye başladı.

Babasının secdeye gittiğini gören çocuk, onun sırtına çıkmaya çalıştı. İlk denemesinde başarısız olan çocuk, ikinci denemesinde babasının sırtına atlayarak oturmayı başardı.

Babası ise oğlunun düşmemesi için dengesini korumaya çalıştı. Ancak çocuğun hareketleri yüzünden geriye doğru devrildi. Namazını bozmayan baba, tekrar ayağa kalkarak namazını kılmaya devam etti.

Bu sırada cemaatten de kahkahalar yükseldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan bu gülümseten görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.