AFAD 23 günlük çalışanı şube müdürü yaptı. Bu kadar da olmaz

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki (AFAD) atama tartışmalara neden oldu.

Türkiye'de afet yönetimi konusundaki yetersizlik acı bir şekilde gözler önüne serildi. Özellikle felaketin ilk zamanlarında bölgede koordinasyonsuzluk nedeniyle kaos ortamı hakim oldu.

Enkaza dönen binlerce binanın altından yardım çığlıkları yükselirken ortada arama kurtarma çalışmalarını yürütecek bir ekip bulunamadı. Kurtulan vatandaşlar ise ne yapacağını bilemez halde, enkazlardan yardım çığlıkları yükselirken çaresizce sokaklarda dolaştı.

DEPREMDEN SONRA GÖZLER AFAD’DAYDI

Deprem bölgesinde yaşanan büyük kaos nedeniyle gözler, kuruluş amacı ‘afetlerin önlenmesi, etkin müdahale edilmesi, zararların azaltılması, koordine ve kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması’ olan AFAD’a çevrildi. 2009’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan AFAD, kurulduğu günden beri her afet sonrası tartışmaların ve eleştirilerin odağı oldu.

23 GÜNLÜK ÇALIŞANI ŞUBE MÜDÜRÜ YAPTILAR

Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, kurumda yalnızca 23 gündür görev yapan bir arama kurtarma teknisyenini vekaleten eğitim ve şube müdürü olarak atadı.

Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası MYK Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, atamanın liyakatsiz olduğunu ifade etti.

Kurumda çalışan yetkili ve kıdemli birçok personelin olduğuna vurgu yapan Karakoç, “Eğitim ve şube müdürlüğüne göreve başlayalı yirmi üç gün olmuş, asil memurluğunu tamamlamamış, hiçbir eğitimi, sertifikası ve mesleki tecrübesi olmayan bir personel vekaleten atandı. Bu uygulamayla onlarca eğitime katılmış, yüzlerce göreve gitmiş AFAD emekçilerinin birikim ve deneyimi hiç sayılıyor. Bu uygulama kabul edilemez” diye konuştu.