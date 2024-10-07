AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem (07 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 08.54'te yaşanan depremin derinliği 6.91 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Akdeniz açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Saat 8.55'de gerçekleşen sarsıntının 5.3 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.