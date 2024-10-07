AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem (07 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, saat 08.54'te yaşanan depremin derinliği 6.91 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-07
Saat:08:54:58 TSİ
Enlem:35.02139 N
Boylam:26.25306 E
Derinlik:6.91 km
Detay:https://t.co/EDFmgrjr8T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Akdeniz açıklarında yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.
Saat 8.55'de gerçekleşen sarsıntının 5.3 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 7, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/uP5pkS4wtl
07.10.2024, 08:55:01 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.3 km#Kandilli