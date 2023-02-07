Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD bünyesinde deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardım etmek isteyenler AFAD gönüllüsü nasıl olunur araştırıyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler AFAD başvuru şartlarını taşımaları halinde eğitimden geçerek AFAD gönüllüsü olabilmektedir. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma başvurusu nasıl yapılır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD bünyesinde görev almak ve deprem bölgelerinde AFAD gönüllüsü olarak çalışmak isteyen kişiler öncelikle AFAD başvuru şartlarını karşılamaları gerekiyor. İşte AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bilinmesi gerekenler..

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NEDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.

Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELER?

AFAD’ın yaptığı bilgilendirmeye göre;

-15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir.

-Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.