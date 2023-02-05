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AFAD İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişiyi arıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan 5 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:46
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AFAD İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişiyi arıyor

AFAD İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişiyi arıyor
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 (DHA) - Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi.

 İhbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmak için harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, Buca ilçesi Demircili Mahallesi'nde oturan İsmail Kaya, fırtına nedeniyle evinin çatısının bir bölümünün çöktüğünü ve evde mahsur kaldığını bildirdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Kaya'yı evden çıkardı.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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﻿AFAD İzmir'de karda mahsur kalan 5 kişiyi arıyor
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