AFAD oğlakları kurtardı

Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlamaları için bırakılan 6 kayalık alanda mahsur kaldı. Sahibi oğlakları indiremeyince durumu ihbar etti.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan indirdi.

Kurtarılan 6 oğlak sahibine teslim edildi. Oğlaklarına kavuşan sahibi "Bir daha buraya otlamaları için hayvanlarımı getirmeyeceğim. Gözüm gibi baktığım hayvanlarıma bir şey olsa kahrolurdum. AFAD'a teşekkürü borç biliyorum" dedi.