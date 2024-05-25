AFAD oğlakları kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AFAD oğlakları kurtardı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dağlık arazide 6 oğlak kayalık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri 6 oğlağı kurtardı.

Uludere Köyü kırsalındaki dağlık arazide sahibi tarafından otlamaları için bırakılan 6 kayalık alanda mahsur kaldı. Sahibi oğlakları indiremeyince durumu ihbar etti.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ekipleri kayalık alanda mahsur kalan yavru oğlakları ip yardımıyla yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan indirdi.

Kurtarılan 6 oğlak sahibine teslim edildi. Oğlaklarına kavuşan sahibi "Bir daha buraya otlamaları için hayvanlarımı getirmeyeceğim. Gözüm gibi baktığım hayvanlarıma bir şey olsa kahrolurdum. AFAD'a teşekkürü borç biliyorum" dedi.

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