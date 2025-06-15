AFAD toplanma alanlarının sayısını açıkladı!

AFAD, Türkiye genelinde olası afetlerde yurttaşların toplanabileceği alan sayısını açıkladı. e-Devlet kapısı üzerinden bakıldığında deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, 31 bin adet toplanma alanı olduğu görülüyor.

31 BİN ADET TOPLANMA ALANI E-DEVLET'TE GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

AFAD’ın sunduğu 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' hizmeti sayesinde vatandaşlar, konumlarına en yakın üç toplanma alanını görüntüleyebiliyor. Harita üzerinde işaretlenen konuma göre bu alanların isimleri, adresleri ve koordinatları ayrıntılı biçimde listeleniyor.

Toplanma alanları, olası bir afet anında halkın panik yapmadan bir araya gelebileceği, tehlikeli bölgelerden uzaklaşıp sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanabileceği ve geçici barınma merkezleri hazırlanana kadar bekleyebileceği güvenli noktalar olarak tanımlanıyor.

İSTANBUL'DA 5 BİN 577 TOPLANMA ALANI VAR

AFAD'ın 'toplanma alanı' olarak belirlediği alanların 5 bin 577'si İstanbul'da yer alıyor. 1999 Marmara Depremi'nden sonra belirlenen alanların yaklaşık 500'ünün imara açılması da dikkat çekti.

Örneğin şuan Cevahir AVM'nin bulunduğu alan bir zamanlar afet anında yurttaşların toplanması için ilan edilen güvenli alanlar arasında yer alıyordu.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO), İstanbul’da açıklanan 5 bin 577 toplanma alanlarının kapasite ve nitelik açısından yetersiz olduğunu vurguluyor. AFAD ve uluslararası standartlara göre nitelikli bir toplanma alanının; yaya olarak en fazla 15 dakikada ulaşılabilir olması, temiz su, tuvalet gibi altyapıya sahip bulunması, zemininde sıvılaşma riski taşımaması ve kamuya ait mülk üzerinde planlanması gerekiyor.