﻿ AFAD uyardı ‘Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin’

AA - Vatandaşların evlerinde eşyalarını almak gibi talepleri ve dertleri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bir süre daha binalardan uzak durulması gerekiyor. Bu binalar hasar görmese bile yaşanan bir artçıda yıkılabilirler. Yıkılmasa dahi binanın birtakım bölümleri düşmesi sonucu zarar alabilirsiniz. O yüzden binalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir çalışması var. Onlar da binaları 'girilebilir', 'girilemez' ya da 'kısıtlı girilebilir' şeklinde ayırıyor. Bu ayrıma dikkat ederek bakanlığımız ile koordineli onların yönlendirmesiyle hareket ederlerse doğru olur. Kendilerini tehlikeye atmamış olurlar."

"Artçı sarsıntıların ne getireceği bilinmez"

Vatandaşlardan biraz sabırlı olmalarını isteyen Şahin, "Artçı sarsıntıların ne getireceği, nasıl bir tehlike doğuracağı gerçekten bilinmez. Binalarının hasar görmediğini düşünseler dahi bu aşamada lütfen binalardan uzak dursunlar" diye konuştu.