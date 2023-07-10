AFAD'dan 15 ile turuncu 15 ile sarı kodlu uyarı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'dan 15 ile turuncu 15 ile sarı kodlu uyarı

AA'nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi.

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

İŞTE KODLARIN ANLAMI

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

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