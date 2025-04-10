AFAD'dan 2 kente 'turuncu', 29 kente 'sarı' kodlu uyarı

Kaynak: DHA
AFAD'dan 2 kente 'turuncu', 29 kente 'sarı' kodlu uyarı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 29 il için sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı.

AFAD, MGM’den alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle Hakkari ve Van için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı verildiğini bildirdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde; Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak.

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KAR YAĞIŞI VE FIRTINA UYARISI

Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklenmektedir. İç Anadolu'nun doğusunda, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde devam eden yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10 Nisan 2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, Çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

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AFAD’dan yapılan açıklamada, sarı kod ve turuncu kod verilen il valiliklerine bilgi verildiği ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı kaydedilerek, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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