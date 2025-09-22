AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması!

AFAD'ın NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 22, 2025
