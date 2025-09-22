AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.02’de gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu an için olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

