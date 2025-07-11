AFAD’dan nefes kesen kurtarma! İşçi toprak altından çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
AFAD’dan nefes kesen kurtarma! İşçi toprak altından çıktı

Sivas-Malatya Karayolu’nda Yağdonduran Tüneli yakınında su gider borusu çukurunda göçük meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı, biri kendi çıktı.

Sivas-Malatya Karayolu’nun Ulaş ilçesi yakınlarındaki 1.750 metre rakımlı Yağdonduran Tüneli’nin yanında, su gider borusu döşemek için açılan çukurda göçük meydana geldi. Olay sırasında çukurda çalışan iki işçi toprak altında kaldı.

İşçilerden biri kendi imkanlarıyla göçükten çıkmayı başarırken, diğer işçi AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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