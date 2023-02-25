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AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde Bor merkezli deprem için, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor" dedi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:40
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AFAD'dan Niğde depremi açıklaması

AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 13.27'de, Niğde'de merkez üssü Obruk-Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

ORHAN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Tatar, Niğde Bor depremi için, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor" dedi.

Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

* (Niğde Bor depremi) Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında Obruk beldesindeki depremle aynı bölgeye düşüyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9470 artçı sarsıntı kaydedildi. Dün yaşadığımız 4.7'lik deprem, bugünkü Niğde Bor depremi bize şu gerçeği hatırlatıyor. Hasarlı binalardan uzak durmanın büyük önemi var. Yıkıma neden olabilir. Hasarlı binalardan eşya alınmamalı.

* 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra bölgede travma yaşanıyor. Sahada çalışan araştırmacı arkadaşlarımızın verdiği bilgiler de bu yönde. Bir depremin yerinin saatinin belirlenmesi söz konusu değil. Vatandaşlarımızın sosyal medyadan gelen ses kayıtlarına itibar etmemeli. Bu anlamda devletin resmi kanallarının bilgileri, duyuruları dışındaki bilgilere itibar edilmemeli.

"ÜLKEMİZİN HER YERİNDE DEPREM POTANSİYELİNE SAHİP FAYLAR VAR"

* Bir fay üzerinde hangi saatte, hangi gün deprem olacağını söylemek mümkün olmamakla birlikte biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Bunlara karşı yapacağımız toplum ve devlet olarak hazır hale gelebilmek.

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