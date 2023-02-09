Şanlıurfa'nın ardından AFAD'ın Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları da tamamlandı

AFAD'dan Kilis'teki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının da tamamlandığı açıklanmıştı.
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