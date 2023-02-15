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Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 05:26
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Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge
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"Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

"EĞİTİME ARA VERİLEN GÜNLERDE EK DERSLİLER, GÖREVLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAK"

Ayrıca "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ve "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eklenen geçici maddeyle, depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek dersliler, görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılacak.

Kararlar 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu. (AA)

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