Afet ve kriz anlarında sosyal medya kullanımı. Tek tek anlatıldı

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden hem yardım istedi hem de yardımlar için seferber oldu. Sosyal medya afet ve kriz anlarında önemli bir araç.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, afet alanında sosyal medya kullanımı bu durum yoğunluk ve karmaşaya da neden oldu.

Deprem gibi kriz ve afet anlarında sosyal medya etkili şekilde kullanılmazsa işlevsiz hale gelebiliyor ya da çağrıların kargaşada kaybolmasına yol açıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Uncu, kriz anlarında sosyal medyayı etkili biçimde kullanmanın önemini vurgulayarak tek tek açıkladı.

1- Toplum sağlığını zedeleyici paylaşımlardan kaçınılmalı:

Aşırı dramatik fotoğraf ve videolar durumun öneminin anlaşılması için önemli görünebilir. Ancak sosyal medyada bu paylaşımlara aşırı maruz kalmak insanlarda duygu-durum bozukluklarına neden olmaktadır. Sosyal medyanın deprem sonrasındaki en önemli amacı, doğru iletişimin kurulması, doğru ve yararlı bilginin paylaşılması ve kişilerarası/kurumlararası koordinasyonun sağlanması olmalıdır.

2- Resmi kaynaklardan teyitli bilgi yayılmalı

Resmi kaynaklardan teyit edilmedikçe önemli bir bilgi paylaşılmamalıdır. İyi niyetle yapılıyormuş gibi görünen yardım paylaşımları, yanlış yönlendirilmeler neticesinde büyük bir zaman ve enerji kaybına neden oluyor.

3- Çocuk paylaşımlarına dikkat edilmeli:

Çocuk fotoğraflarının veya videolarının paylaşımına dikkat edilmelidir. Bölgedeki her çocuk hiç unutmayacakları bir travma yaşamaktadır. Dolayısıyla şuan ve ileride yaşayacakları zorluklar düşünülerek hareket edilmelidir. Depremde çok sayıda çocuk sahipsiz kalmıştır ve yakınları aranmaktadır. Bu çocukların, kendilerini aile ferdi gibi tanıtan kötü niyetli kimselerin eline geçmemesi adına bu paylaşımlardan kaçınılmalıdır. Öte yandan çocukların ileriki yaşantılarında kendi kurtarılma videolarını izlemeleri, yaşadıkları travmanın bir ömür boyu kayıt altına alınması sonucu sürekli karşılaşmaları anlamına gelecektir.

4- Özel hayatın gizliliğine dikkat edilmeli:

Doğal bir afet bile olsa bireylerin özel hayat alanı kendi tasarruflarındadır. Bu alanın kişinin izni dışında yayın konusu yapılması kişilik haklarına saldırı niteliğinde olabilir. Kişilerin deprem sonrası evlerinin içine girilip video ve fotoğraflarının çekilmesi veya kendi fotoğraflarının paylaşılması rızası dışında gerçekleşemez.

5- Sahte dijital hesaplara dikkat edilmeli:

Yardım yapılırken banka hesap bilgileri mutlaka resmi internet sitelerinden teyit edilmelidir. Sahte sosyal medya hesapları tespit edildiği anda Emniyet Siber Suçlar Birimi’ne ihbar edilmelidir.