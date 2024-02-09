Afgan göçmen kaçakçısı Sakız Adası’na kaçarken yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun, İzmir ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan'dan Türkiye'ye yapılan göçmen kaçakçılığı suçunun organizatörlerinden Afgan Nuor Mohammad Talap, İzmir'de Sakız Adası'na kaçmak üzereyken son anda yakalandı.

Afgan Abidullah Aktar Mohammad ise Erzurum'da yakalandı ve gözaltına alındı. Samsun polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki sorguları biten şahıslar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.