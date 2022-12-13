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Afgan koca 8 aylık hamile eşinin karnını tekmeleyerek dövdü. Bebeğin ölümüne sebep oldu

Eskişehir'de Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31), 8 aylık hamile eşi F.N.'yi (33) karnını tekmeleyerek dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan F.N.’nin bebeği, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:55
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Afgan koca 8 aylık hamile eşini dövüp bebeğin ölümüne neden oldu

Afgan koca 8 aylık hamile eşinin karnını tekmeleyerek dövdü. Bebeğin ölümüne sebep oldu
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Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N., tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi. Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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