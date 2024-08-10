Afgan sporcu Olimpiyat'tan diskalifiye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afgan sporcu Olimpiyat'tan diskalifiye edildi

Manizha Talash, Olimpiyatlara ilk çıkışında kadın haklarına yönelik bir mesajla heyecan yarattı. Şimdi ise “Özgür Afgan Kadınları” pelerini nedeniyle diskalifiye edildi.

Afgan dansçı Manizha Talash, Olimpiyatlara ilk kez katıldıktan sonra siyasi eylemden dolayı diskalifiye edildi.

Dünya Dans Sporları Federasyonu, Talash'ın "Özgür Afgan Kadınları" mesajını "siyasi bir slogan sergilemek" olarak yorumladı ve daha önce yarışmadan elenen dansçıyı diskalifiye etti.

ollandalı kadın India Dewi Sardjoe'ye karşı mücadelesi sırasında 21 yaşındaki oyuncu kazağını çıkardı ve üzerinde "Özgür Afgan Kadınları" mesaj bulunan açık mavi bir pelerini ortaya çıkardı.

2021'de Afganistan'dan kaçan genç kadın, Paris Olimpiyat Oyunlarında mülteci ekibinin bir parçasıydı.

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