Afgan ve Türkmen şirketler arasında işbirliği büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afgan ve Türkmen şirketler arasında işbirliği büyüyor
Afgan ve Türkmen şirketler arasında, başta inşaat sektörü olmak üzere ticareti genişletmek amacıyla toplamda 200 milyon doları aşan on sözleşme ve iki mutabakat zaptı imzaladı.

Türkmen iş adamlarından oluşan heyetin Afganistan'ın Herat Vilayetine yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri doğrudan ilgilendiren çok önemli imzalar atıldı.

Atılan imzalar Afgan ve Türkmen iş adamları arasındaki ekonomik işbirliğinin son evresini gösteriyor. Herat'taki ziyartin dışında Torghundi şehrin de önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Torghundi'de toplanan Türkmen, Afgan ve Kazak yetkililer, üç ülkenin ortaklığında bir lojistik merkezi için anlaşma sağladılar. Atılan imzalar, Taliban yönetimi altındaki ekonomik zorluklara rağmen Afganistan'ın bölgesel bir lojistik noktası olarak rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

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