Afgan'a Suriyeliye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Atmazsam şerefsizim. Herkes Uşak'ın yeni CHP'li başkanını konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Afgan'a Suriyeliye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Atmazsam şerefsizim. Herkes Uşak'ın yeni CHP'li başkanını konuşuyor
CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'taki oylarını %10'dan %40'a yükseltti. Sığınmacılara karşı Yalım, "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim." dedi.

Uşak'taki 31 Mart seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Özkan Yalım kazandı.

CHP 2, AKP 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimini önde tamamladı.

Seçimden zaferle sonuçlanınca Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde halka seslenerek, "Uşak hak ettiği hizmeti bizim dönemimizde fazlasıyla görecek. Tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu başarı, bu zafer tüm Uşaklı hemşehrilerimindir. Artık parti rozetimizi çıkarıp Türk bayrağı rozetimizi takıyoruz. Görüşü hangi partiden olursa olsun, tüm vatandaşlarıma hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler Uşak" demişti.

"HİÇBİR AFGAN’A, SURİYELİ’YE İŞYERİ AÇMA RUHSATI VERMEYECEĞİM"

Yalım'ın sosyal medyada hızla yayılan yeni bir videosu ortaya çıktı. Söz konusu videoda Yalım, sığınmacıların Uşak'ta işyeri ruhsatı alamayacağını belirterek, ilde sığınmacı istemediğinin altını çiziyordu.

Yalım'ın tam ifadesi şu şekilde:

Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim.

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ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğmuştur. Eşme Lisesini 1985'te bitiren Yalım, 1990 yılında Belçika'ya gitmiştir. Belçika'da bir süre çalışan ve nakliyecilik üzerine kendi işini kuran Yalım, daha sonra memleketi Uşak'a geri dönmüştür.

Uşak'ta akaryakıt, turizm ve nakliye alanında ticari hayatına devam eden Yalım, CHP'den 25, 26 ve 27. dönem Uşak milletvekili seçildi.

Özkan Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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