Afganistan kıyameti yaşıyor. Ölenlerin sayısı 2 bin 445'e yükseldi

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445'e çıktı.

KAYNAK: AA
Afganistan kıyameti yaşıyor. Ölenlerin sayısı 2 bin 445'e yükseldi

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, güncel verileri paylaştı.

Saik, dün meydana gelen depremlerde 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

deprem1.jpgÖğle saatlerinde 9 bin 240 olarak açıklanan yaralı sayısının hatalı olduğunu kaydeden Sözcü Saik, güncel yaralı sayısının 2 bin 440 olduğunu belirtti.

Saik, kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğunu ve depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etmişti.

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak, acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

aagorsel.jpg

Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

İlgili Haberler
Afganistan’da şiddetli deprem: 120 ölü, binlerce yaralı
Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı Spor
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Gündem
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı Dünya
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi Magazin
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Spor
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez Gündem
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez