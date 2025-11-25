Sabah saatlerinde Afganistan'ın güneydoğusunda yer alan Host kentinde bir patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 9 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi. Afganistan'daki Taliban yönetimi bombardımandan Pakistan'ı sorumlu tuttu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada Pakistan güçlerinin Host'ta bir evi hedef aldığını ve 9'u çocuk 10 kişinin öldüğünü söyledi. Mücahid, saldırının salı gecesi meydana geldiğini ifade etti. Öte yandan Mücahid, Kunar'ın kuzeydoğusunda ve Paktika'nın doğusunda da hava saldırıları gerçekleştiğini ve en az dört sivilin yaralandığını söyledi.

Taliban yönetimi, "doğru zaman ve doğru yerde" karşılık verileceğini söyledi.

Afganistan'daki saldırı, Pakistan'ın Peşaver'deki Jandarma Kuvvetleri karargahını hedef alan intihar saldırısından bir gün sonra gerçekleşti. Saldırının sorumluluğunu, Pakistan Talibanı'ndan ayrılan ve TTP kısaltmasıyla bilinen Cemaat-ül Ahrar üstlendi.

Pakistan'dan Afganistan'ın suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı. Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı. Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmiş, toplantının ilk turu yeniden bir araya gelme kararıyla 30 Ekim'de sonuçlandırılmıştı.