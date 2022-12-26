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Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi

Taliban'ın kadınlara yönelik eğitim yasakları tartışılırken, Suudi Arabistan yönetimi kız öğrencilerin okullarındaki sınav salonlarına çarşafla girmelerinin yasaklandığını duyurdu. Yeni karara göre kız öğrenciler artık okul üniforması giyecek.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 02:21
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Afganistanda kadınlar eğitimden uzaklaştırılırken Suudilerden çarşaf hamlesi geldi

Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
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Geçen yıllarda çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırıldığı ve daha sonra aşamalı olarak modernleşme sürecine giden Suudi Arabistan’da şaşırtan bir karar daha alındı. Yeni karara göre Arabistan’da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmeleri yasaklandı.

Karar, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu tarafından alındı. Yeni karara göre eğitim gören tüm kız öğrenciler sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uymak zorunda.

"BİR DİZİ REFORMUN PARÇASI"

Bununla birlikte çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği belirtildi.

Kız öğrencilere ilişkin alınan karar, “Riyad’ın kadınları Krallığın gücünün önemli bir parçası olarak desteklediğini gösteren, 2030 vizyonuyla uyumlu bir dizi reformun parçası” olarak yorumlandı.

Öte yandan Müslüman olan bir diğer ülke Afganistan’da ise Taliban yönetimi geçtiğimiz üniversite eğitimini kız öğrenciler için yasakladığını duyurmuştu. Söz konusu alınan karar ülkedeki erkek ve kız öğrencilerin yoğun tepkisini çekmişti. (Odatv)

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Gülriz Denk
26.12.2022 02:52
.Hep tekrar. 8 sene lise tahsili yeter. .2 sene üni. yeter. .Orta ikide 1 sene din dersi yeter. .Yabancılar olmasın. .Tekkeler olmasın. Biraz sonra din mevzuu bitsin.Çünkü çok saçma.Ķötüler hepsi.  
 
N.D
26.12.2022 02:41
Böyle giderse bunlar çarşafı bize satacaklar ve bizi de her alanda geçecekler gibi duruyor.Biz de en son çarşafa dolanıp kalacağız.  
 
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