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Afganistan'da soğuktan ölünlerin sayısı 78'e yükseldi

Afganistan'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava şartları nedeniyle 78 kişinin donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:25
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Afganistan'da kar ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e yükseldi

Afganistan'da soğuktan ölünlerin sayısı 78'e yükseldi
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Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Ülke çapında ağırlaşan soğuk hava şartları nedeniyle son 9 günde donarak yaşamını yitirenlerin sayısının 78'e yükseldiğini kaydeden Rahimi, yaklaşık 75 bin büyükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Afganistan Meteoroloji Kurumu ise bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının geçen yıla oranla iki kat daha soğuk olduğunu aktararak eksi 34 derece ile Gor vilayetinde en şiddetli soğuğun yaşandığını kaydetti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de açıklamasında, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yetkili makamlara gerekli önlemlerin alınması talimatının verildiğini ifade etti.

HAVA ŞARTLARI İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Ağır hava şartları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanırken soğuk havaların bir hafta daha sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

(Kaynak: AA)

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