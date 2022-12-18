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Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in yakınlarında bulunan bir tünelde yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişi ölürken, 32 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:50
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Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da patlama: 19 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan’ın Parvan Eyaleti’nin Sözcüsü Said Himatullah Şamim, cumartesi akşamı meydana gelen patlamada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin öldüğünü söylerken, bazı kişilerin enkaz altında kaldığını ve bu sebeple ölü sayısının artabileceğini ekledi.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMİYOR

Feci patlamanın neden kaynaklandığı tespit edilemezken, yerel yetkili Dr. Abdullah Afgan'a göre, şimdiye kadar 19 ölü ve 32 yaralı var. Afgan, ölenlerin arasında 5 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğunu ve kurbanlardan bazıları ciddi şekilde yandığı için kimlikleri tespit edilemediğini ekledi.

Afganistan’ın Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Molvi Hamidullah Misbah, bu sabah yangının söndürüldüğünü ve acil durum ekiplerinin tüneli temizlemek için çalıştığını söyledi.

‘KRİTİK’ TÜNEL

Patlamanın gerçekleştiği Kabil'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Salank Tüneli, ilk olarak 1960'larda Sovyet işgaline yardımcı olmak için inşa edilmişti. Tünel, ülkenin kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan önemli bir yol olarak görülüyor.

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