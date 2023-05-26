Afganistan'da sel felaketi: 13 kişi hayatını kaybetti

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı sözcüsü Şafiullah Rahimi konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Rahimi, sel ve taşkınların en çok Lağman, Paktiya, Daykundi, Host, Nangerhar, Meydan Vardak, Kandahar, Bağlan ve Gor vilayetlerinde etkisini gösterdiğini söyledi.

Bugüne kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Rahimi, bazı bölgelerde yolların ve su kanallarının tahrip olduğunu aktardı.

Rahimi, 3 bin dönümden fazla tarım alanı ve 56 evin de hasar gördüğünü kaydetti.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ CAN KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalı ortam nedeniyle ülke genelinde altyapının geliştirilememesi, yaşanan doğa olaylarının etkisini artırıyor ve ciddi oranda can kayıplarına neden olabiliyor.

Son yılların en şiddetli kışını atlatan Afganistan'da, 180'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca yaz ayları yaklaşırken kuzey ve iç kesimlerdeki yüksek dağlarda eriyen kar, yağışlarla birleşerek sel ve taşkınlara neden oluyor.