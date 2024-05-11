Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği’nden ülkedeki sel felaketi için yardım çağrısı

Büyükelçilik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetlerindeki sel felaketlerinden etkilenen ailelere başsağlığı dilemiş ve acılarını paylaştığını belirtti. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası topluluğun felaketzedelere yardım etmesi gerektiğini vurgulandı. Türkiye’deki Türk yardım kuruluşları ve Afgan vatandaşlarına da afetzedelere yardım etme çağrısında bulunulmuştu.

Büyükelçilik, durumu yakından izlediğini ve her türlü insani yardımın kolaylaştırılması ve koordinasyonu için hazır olduğunu ifade etti.

Afganistan’da, özellikle Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetlerinde şiddetli seller meydana gelmiş, bu durum can ve mal kaybına yol açtı. Yetkililer, etkilenen bölgelerde acil yardım çalışmalarına başladıklarını duyurmuşlardı. Ülkede kış aylarında yağan karın erimesi, şiddetli yağışlar ve yetersiz altyapı nedeniyle seller sıkça yaşanmakta ve her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybetmektedir. Bağlan vilayetindeki sellerde ölenlerin sayısı 300’ü geçti.