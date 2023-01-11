11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'e kara kış

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bu yıl en yoğun kar yağışı etkili oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:12
Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'e bu kışın en yoğun karı yağdı

Afganistan'ın başkenti Kabil'e kara kış
+
Aa
-

Kabil'de son günlerde etkisini gösteren kar yağışları gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle şiddetini artırdı.

Kentte kar yağışı öğle saatlerine kadar devam etti.

Özellikle park, bahçe ve evlerin çatılarında kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar yükseldi.

Şehir merkezinde Kabil belediyesine bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken birçok şehir sakini de evlerinin çatılarındaki karları küreklerle temizledi.

Özellikle şehir merkezinde yüksek konumda bulunan ve binlerce ağaç barındıran Vezir Ekber Han tepesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Buraya ve şehrin çeşitli parklarına gelen kent sakinleri ve çocuklar kar topu oynayıp, fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

Çevre vilayetlerden Kabil'e açılan bazı yollar da şiddetli kar yapışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
3
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
4
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.