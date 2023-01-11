Afganistan'ın başkenti Kabil'e kara kış

Kabil'de son günlerde etkisini gösteren kar yağışları gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle şiddetini artırdı.

Kentte kar yağışı öğle saatlerine kadar devam etti.

Özellikle park, bahçe ve evlerin çatılarında kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar yükseldi.

Şehir merkezinde Kabil belediyesine bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken birçok şehir sakini de evlerinin çatılarındaki karları küreklerle temizledi.

Özellikle şehir merkezinde yüksek konumda bulunan ve binlerce ağaç barındıran Vezir Ekber Han tepesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Buraya ve şehrin çeşitli parklarına gelen kent sakinleri ve çocuklar kar topu oynayıp, fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

Çevre vilayetlerden Kabil'e açılan bazı yollar da şiddetli kar yapışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. (AA)