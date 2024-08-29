Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Badahşan vilayetinin Eşkaşim ilçesinde yerel saatle 10.26'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmazken, depremin başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildiği aktarıldı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

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