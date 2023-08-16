Afganlara dur diyen olacak mı? Sınırımızdan geçecekleri zamanı bekliyorlar

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın olmayan göç politikası nedeniyle her gün yeni kaçaklar ülkeye giriş yapıyor. Hükümet ise göç politikası ve sınır güvenliği konusunda eleştiriler almaya devam ediyor.

Yol geçen hanına dönen Türkiye sınırlarından kaçak geçişlerin videosu da sosyal medyaya düşüyor.

İran sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afganlar, Suriyeliler ve Pakistanlılar video çekerek o anları paylaşıyor.

Sosyal medyada olan yeni videoda ise çoğunluğu erkeklerden oluşan büyük bir Afgan grubunun İran sınırında bekledikleri görülüyor.

Paylaşıma göre İran sınırından Türkiye’ye geçiş yapacaklar.

Video sosyal medyada gündem olurken büyük tepki topladı.

Ayrıca paylaşılan bu videolar diğer kaçaklara yol gösterici oluyor.

Kaçak giriş yapan Afganların neredeyse tamamının askerlik çağındaki erkekler olması ve hiçbir kadın ve çocuğun sığınma amaçlı giriş yapmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan sayıları bu denli artan Afganların vukuatları da bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ağrı’da sınırda 5 Afgan metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.