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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 4 yıllık ilişkilerine son noktayı koydu. İkilinin ayrılma nedeni de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:49
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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık büyük aşkı bitti! Ayrılık nedeni şoke etti

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı
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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun dört yıllık ilişkileri bittiği iddia edilmişti.

 

Gazetemagazin'den Akif Yaman'ın haberine göre; Yazıcıoğlu'nun Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş ayrılmıştı. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ise; 2018’den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı.

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Alınan bilgilere göre, bu samimiyet 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu da rahatsız etmiş ve Saraçoğlu'yla yaşadığı evi terk etmişti.

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