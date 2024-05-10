Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı, temastan rahatsız oldu

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Afra Saraçoğlu ödül töreninde zor anlar yaşadı, temastan rahatsız oldu
Her hafta Yalı Çapkını'nda izleyicilerle buluşan Afra Saraçoğlu'nun katıldığı bir ödül töreninde kendisine ödülünü takdim eden erkeğin temasından rahatsız oldu.

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda her hafta izleyicilerle buluşan oyuncu Afra Saraçoğlu, Seyran rolüyle pek çok ödüle layık görüldü.

Saraçoğlu son olarak, Okan Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Yılın Enleri Ödül Töreni’nde, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü dahil olmak üzere 3 ödüle birden layık görüldü.

YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ

Ancak 26 yaşındaki güzel oyuncu ödül töreninde zor anlar yaşadı.

Saraçoğlu’nun ödül alırken sahnede yanında bulunan kişinin temasından rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.

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