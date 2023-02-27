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Afra Saraçoğlu ücretine yüzde yüz zam yaptı. Reklam teklifleri yağan oyuncu küpünü iyice doldurmaya kararlı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, deprem nedeniyle dizi haricindeki tüm işlerini durdururken kendisine reklam teklifleri yağıyor

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:35
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Afra Saraçoğlu ücretine yüzde yüz zam yaptı.

Afra Saraçoğlu ücretine yüzde yüz zam yaptı. Reklam teklifleri yağan oyuncu küpünü iyice doldurmaya kararlı
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Deprem felaketinin ardından halk yaralarını sarmaya çalışırken, işler de yavaş yavaş eski düzenini bulmaya başlıyor. Verilen aranın ardından setler geçen hafta yeniden start aldı.

Dizi ekipleri ve oyuncular, çok üzgün olsalar da görevlerini yerine getirmek için setlere döndü. Deprem nedeniyle herkes gibi çok üzgün olan oyuncu Afra Saraçoğlu, bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurdu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre sezonun en çok konuşulan aktrislerinden olan Saraçoğlu’na reklam teklifleri yağıyormuş. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, tekliflerin roket hızıyla artmasıyla da kaşesini iki katına çıkarmış.

Halihazırda Garnier ve Elidor’un reklam yüzü olan güzel oyuncu, 2023 için bir markayla daha anlaşma yapacak. Bu nedenle çok seçici davranan Afra Saraçoğlu’nun bütçesinin 10 milyon TL’ye ulaştığı gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz ay 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Saraçoğlu, tamamen kariyerine odaklanmış durumda.

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