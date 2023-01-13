Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor? Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi?

Magazin gündemi bir süredir Yalı Çapkınında başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’i konuşuyor. Afra Saraçoğlu’nun 4 yıllık ilişki yaşadığı Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılması da Yalı Çapkındaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aralarında olan aşk dedikodularını alevlendirdi. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor?

Söylemezsem Olmaz programında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri canlı yayında verildi. Yalı Çapkınında başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in dizinin yapımcılarının da yanlarında olduğu aktarıldı.

Canlı yayında verilen bu görüntüler sonrası Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

AFRA SARAÇOĞLU YALANLAMIŞTI

Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayarak, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" demişti.