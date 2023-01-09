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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu kafaları karıştırdı! İlişkileri bitti ama evleri ayıramadılar

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu geçen yılın son günü ayrılık açıklaması yayınlamıştı. İkilinin aynı evde yaşamaları kafaları karıştırdı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:27
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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkileri bitti ama evleri ayıramadılar

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu kafaları karıştırdı! İlişkileri bitti ama evleri ayıramadılar
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Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu geçen yılın son haftası beraber aynı evde yaşadığı Mert Yazıcıoğlu’yla ayrılık kararı almıştıı. Saraçoğlu “4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz” sözleriyle ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dört yıl beraberlik yaşayan ikilinin ayrılık kararı almasının ardından aynı evde yaşamaya devam etmesi barıştıkları yorumuna neden oldu.

Ancak Uskumruköy’deki bir sitede bulunan 2 katlı villada yaşayan ikilinin barışmadığı, sadece arkadaşlıklarının devam ettiği öğrenildi. Dizi setinin yoğunluğu nedeniyle hemen yeni eve çıkamayan Saraçoğlu’nun bu nedenle kısa bir süre daha eski evinde kaldığı ve eşyalarını yavaş yavaş yeni evine taşıdığı öğrenildi.
 

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