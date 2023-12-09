Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık sonrası 'Mutluyum' paylaşımı

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, kendisi gibi başrol oyuncusu olan Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında dudak dudağa yakalandı.

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozan Saraçoğlu, “Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok” dedi.

Afra Saraçoğlu geçtiğimiz hafta 26 yaşına bastı.

Saraçoğlu, doğum günü partisinde çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu paylaşımına "26 dump. Doğum günümü kutlayan o gün yanımda olan- olamayan mutluluğumu ve heyecanımı benimle paylaşanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız hepimiz iyi ki doğduk!" notunu düştü.

Oyuncunun o pozlarına “Ayrılık sonrası mutluluk pozları” yorumları da yapıldı.

