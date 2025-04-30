Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı! Dizi biter bitmez imaj değiştirmişti

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlatan Afra Saraçoğlu yeni projesi için de el sıkıştı. Saraçoğlu'nun kazancı olay oldu.

Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı dizide Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer’a hayat verecek.

KAZANCINI BAKIN NEYE KULLANIYOR

Reklam yüzü olduğu markadan 35 milyon TL kazanan Afra Saraçoğlu, kazancını gayrimenkule yatırıyor. Güzel oyuncunun İstanbul ve Ege’de ev baktığı ortaya çıktı.

Posta'da yer alan habere göre Pera dizisinden oyuncunun ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu, Pera dizisinden iddialara göre bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacak.