Afra ve Mert cephesinde ayrılık rüzgarları iddiası. Büyük aşka yapımcı engeli

Fenomen dizi Yalı Çapkını'nda hayat verdikleri Seyran ve Ferit karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkları bu yaza damga vurmuştu. Ancak ikilinin kısa süre sonra ayrıldığı iddia edilmişti. Gerçek çok farklı çıktı.

Afra ve Mert cephesinde ayrılık rüzgarları iddiası. Büyük aşka yapımcı engeli

Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşenAfra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Ünlü çift hakkında 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken dudak dudağa fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Bu yaz ortaya çıkan çiftin ayrılık iddialarının ardından başka bir İddiaya göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çiftin ne aileleri bu aşka müdahale ediyor ne de herhangi bir ayrılık yaşanmış.

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Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlarmış.

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