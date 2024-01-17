Afrika Birliğinden Gazze için 'insani ateşkes' çağrısı

Kaynak: AA
Afrika Birliğinden Gazze için 'insani ateşkes' çağrısı
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Gazze için "insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Pan-Afrika Parlamentosu’na hitaben yaptığı konuşmada Gazze'deki insani krize değindi.

Uluslararası hukukun açık bir şekilde göz ardı edildiğini, Filistinlilerin ağır bir bedel ödediğini kaydeden Mahamat, Gazze için insani ateşkes çağrısında bulundu.

Mahamat, Filistinli sivillerin hayatlarının sistematik olarak yok edilişinin 100 gündür süren bir trajediye dönüştüğünü söyledi.

Mahamat, "Afrika Birliği, İsrail-Filistin çatışmasında insani ateşkes çağrısını yineliyor ve uluslararası toplumun daha önce üzerinde mutabakata vardığı iki devletli çözümü destekliyor." dedi.

Afrika ülkelerindeki çatışmalara da değinen Mahamat, bölgesel zorluklar karşısında birliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Afrika Birliği tarafından 15 Ekim 2023'te de Gazze'deki Filistinliler için acil insani koridorun açılması çağrısı yapılmıştı.

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