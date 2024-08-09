Afrika ihracat raporu yayınlandı

Rapor, BADEA'nın 50. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlik sırasında kamu oyuna sunuldu.

Raporu hazırlayan ortaklar "Afrika İhracat Rekabet Edebilirliği Raporları, kendi alanında düzenli bir referans yayın ve dünya çapında bir referans olmayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Rapor, kapsayıcı büyümeyi yönlendirirken kıtadaki önemli ticaret zorluklarını etkili bir şekilde ele almak ve Afrika'nın önemli ölçüde kullanılmayan ihracat potansiyelini açığa çıkarmak için değerli içgörüler sunar. Ayrıca, 30 Afrika ülkesinin ihracat kapasitesini ve ekosistemlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek Afrika'nın ihracat rekabet gücünü etkileyen ana faktörlere ve engellere ışık tutar.

Bulguların, kıtanın ekonomik görünümü, karmaşıklıkları ve Afrika içi ticaretin ve Afrika ihracatının yoğunlaşmasını teşvik eden ana etkenler hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağladığını belirttiler.

Gana Business News'e kopyalanan basın bülteninde, Afrika İhracat Rekabet Edebilirliği Endeksi çerçevesinin dört temel sütuna dayandığı belirtildi.

Birinci ayak olan Uygun Ortam, ihracat kabiliyetlerini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için hayati önem taşıyan politikaları, altyapıyı ve bilgi sistemlerini değerlendiriyor.

İkinci ayak olan Talep Karmaşıklığı ise, işletmelerin alıcıların değişen ihtiyaçlarını anlayarak yenilik yapma ve rekabetçi kalma kapasitelerini destekleyen iç pazar taleplerinin analiz edilmesine odaklanıyor.

Üçüncü ayak olan İş Dinamizm'i ise ihracat rekabet gücünü ve ekonomik kalkınmayı desteklemede finansal erişilebilirliğin, idari verimliliğin ve doğrudan yabancı yatırımların (FDI) önemini vurgulamaktadır.

Son olarak dördüncü ayak olan İhracat Performansı, ihracatın kapsamını ve çeşitliliğini ölçerek, pazar penetrasyonu, yüksek teknoloji ihracatı ve Afrika genelindeki ihracat faaliyetlerinin genel etkinliği konusunda değerli bilgiler sunuyor.

Afrika İhracat Rekabet Edebilirliği Raporu, Afrika ülkelerine ihracat rekabet edebilirliklerini artırmaları için önemli önerilerde bulunuyor.