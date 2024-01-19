Afrika ülkesinde darbe çetesi çökertildi

Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, 14 Ocak’ta geçiş hükümetine karşı bir darbe girişiminde bulunan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı. Çetenin, bir dizi askeri personel, sivil ve aktivistten oluştuğu ve haklarında soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Geçiş hükümetinin mevcut lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022’de Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından gerçekleştirilen bir darbe sonucu iktidara geldi. Traore, Damiba’yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Damiba ise, dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi devirerek Ocak 2022’de yönetime el koymuştu. Bu durum, ülkedeki politik durumun karmaşıklığını ve istikrarsızlığını gösteriyor. Bu tür darbeler, ülkenin yönetimini ve halkın güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda uluslararası toplumun endişelerini de artırıyor.