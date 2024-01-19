Afrika ülkesinde darbe çetesi çökertildi

Kaynak: AA
Afrika ülkesinde darbe çetesi çökertildi
Afrika ülkesi Burkina Faso'da hükümeti devirmeye çalışan çetenin çökertildiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, 14 Ocak’ta geçiş hükümetine karşı bir darbe girişiminde bulunan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı. Çetenin, bir dizi askeri personel, sivil ve aktivistten oluştuğu ve haklarında soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Geçiş hükümetinin mevcut lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022’de Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından gerçekleştirilen bir darbe sonucu iktidara geldi. Traore, Damiba’yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Damiba ise, dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore’yi devirerek Ocak 2022’de yönetime el koymuştu. Bu durum, ülkedeki politik durumun karmaşıklığını ve istikrarsızlığını gösteriyor. Bu tür darbeler, ülkenin yönetimini ve halkın güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda uluslararası toplumun endişelerini de artırıyor.

Son Haberler
Süleyman Soylu hakkında olay iddia. Ankara’nın gündemine bomba gibi düşecek Gündem
Süleyman Soylu hakkında olay iddia. Ankara’nın gündemine bomba gibi düşecek
Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı Gündem
Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı
Hibrit C5 Aircross Türkiye'de Otomotiv
Hibrit C5 Aircross Türkiye'de
Kuryelerden yürek yakan protesto. Moto kuryeyi öldüren Somali liderinin oğluna verilen cezaya böyle tepki gösterdiler Gündem
Kuryelerden yürek yakan protesto. Moto kuryeyi öldüren Somali liderinin oğluna verilen cezaya böyle tepki gösterdiler
Karaciğer yağlanmasına bu 5 yöntemi uygulayın. Korkulu rüyanız bitsin Sağlık
Karaciğer yağlanmasına bu 5 yöntemi uygulayın. Korkulu rüyanız bitsin
13 maçta 9 mağlubiyet almıştı: İstanbulspor Hakan Yakın'ı gönderdi Spor
13 maçta 9 mağlubiyet almıştı: İstanbulspor Hakan Yakın'ı gönderdi