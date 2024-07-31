Afrika’da M çiçeği virüsü alarmı

OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, kırsal bölgelerin yanı sıra başkent Bangui'de de M Çiçeği vakalarının görüldüğünü açıkladı. Bakan, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve hastaların sağlık durumlarının iyileştiğini belirtti.

KDC'de 23 Temmuz'da ortaya çıkan M Çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski taşıdığına dair uyarılar yapılmıştı. KDC Sağlık Bakanlığı'na göre, yılbaşından bu yana M Çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi yaşamını yitirdi ve 11 bin 166 vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Temmuz'da M Çiçeği virüsünün yeni bir varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve bu varyantın "şimdiye kadar görülen en tehlikeli" olduğunu açıkladı.

DSÖ, yeni varyantın başlangıçta cinsel yolla bulaşmanın yanı sıra yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artırabileceği uyarısını yaptı. Daha önce, M Çiçeği virüsü Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştı.