Afrika’dan yola çıktı, Türkiye’ye de giriş yaptı. Komşuda korkutan görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Afrika’dan yola çıktı, Türkiye’ye de giriş yaptı. Komşuda korkutan görüntüler
Afrika üzerinden yola çıkan ve Yunanistan’ı etkisi altına alan çöl tozları Trakya ve Ege üzerinden Türkiye’ye de giriş yaptı. Özellikle Ege Bölgesi’nde yaşayan yurttaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yeni bir uyarı yapıldı.

Buna göre Afrika üzerinden yola çıkan ve Yunanistan’ı etkisi altına alan çöl tozları Trakya ve Ege üzerinden Türkiye’ye de giriş yaptı.

Bu doğrultuda Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ta yaşayan yurttaşların çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Uzmanlar, alerjisi olan ve astım hastası yurttaşların çarşamba günü dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda, “Şu sıralar tüm Afrika tozları ülkemize giriyor. Adeta bir koridor oluşmuş durumda... Salı ve çarşamba astım hastaları, alerjisi olanlar dikkatli olsun...” ifadelerine yer verildi.

Afrika’dan yola çıktı. Türkiye’ye giriş yaptı. İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Afyon, Denizli, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik hemen öğrensin - Resim : 2

YUNANİSTAN’DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Yunanistan, dün çöl tozunun etkisi altına girdi. Başkent Atina'da gökyüzünü tamamen çöl tozu kapladı.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 1

Şehir merkezinde ve bölgede çöl tozu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği, solunum rahatsızlığı olanlar için atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 2

Kalp rahatsızlığı ve solunum sorunu olanlardan pencerelerini kapalı tutması, açık hava aktivitelerinde bulunmaması, maske kullanılması ve doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 6

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 7

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 8

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