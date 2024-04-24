Afrika’dan yola çıktı, Türkiye’ye de giriş yaptı. Komşuda korkutan görüntüler

Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yeni bir uyarı yapıldı.

Buna göre Afrika üzerinden yola çıkan ve Yunanistan’ı etkisi altına alan çöl tozları Trakya ve Ege üzerinden Türkiye’ye de giriş yaptı.

Bu doğrultuda Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ta yaşayan yurttaşların çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Uzmanlar, alerjisi olan ve astım hastası yurttaşların çarşamba günü dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda, “Şu sıralar tüm Afrika tozları ülkemize giriyor. Adeta bir koridor oluşmuş durumda... Salı ve çarşamba astım hastaları, alerjisi olanlar dikkatli olsun...” ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN’DA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Yunanistan, dün çöl tozunun etkisi altına girdi. Başkent Atina'da gökyüzünü tamamen çöl tozu kapladı.

Şehir merkezinde ve bölgede çöl tozu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği, solunum rahatsızlığı olanlar için atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Kalp rahatsızlığı ve solunum sorunu olanlardan pencerelerini kapalı tutması, açık hava aktivitelerinde bulunmaması, maske kullanılması ve doktorları ile iletişim halinde olması istendi.