Afrikalı liderlerin açılış törenine katılması bekleniyor

Afrikalı liderlerin bir çoğu Paris'e çoktan vardı. Önceden gelenler bugün öğleden sonra Carrousel du Louvre'da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma İçin Spor Zirvesi'ne katıldı.

Afrika Birliği'nin şu anki başkanı olan Moritanyalı Mohamed Ould Ghazouani veya Ruandalı Paul Kagame gibi Afrika kıtasından on devlet başkanının da yarın Paris'e varmaları bekleniyor. Bu zirve Senegalli Bassirou Diomaye Faye tarafından kapatılırken, Dakar 2026'da Gençlik Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Afrikalı devlet başkanları daha sonra Louvre'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başkanı Thomas Bach onuruna verilecek bir akşam yemeğine katılacaklar.