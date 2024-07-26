Afrikalı liderlerin açılış törenine katılması bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Afrikalı liderlerin açılış törenine katılması bekleniyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni 26 Temmuz'da saat 17.30'da başlayacak. 110 devlet ve hükümet başkanının katılımının beklendiği toplantı. Bunların arasında bir düzine Afrikalı devlet başkanı da var.

Afrikalı liderlerin bir çoğu Paris'e çoktan vardı. Önceden gelenler bugün öğleden sonra Carrousel du Louvre'da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma İçin Spor Zirvesi'ne katıldı.

Afrika Birliği'nin şu anki başkanı olan Moritanyalı Mohamed Ould Ghazouani veya Ruandalı Paul Kagame gibi Afrika kıtasından on devlet başkanının da yarın Paris'e varmaları bekleniyor. Bu zirve Senegalli Bassirou Diomaye Faye tarafından kapatılırken, Dakar 2026'da Gençlik Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Afrikalı devlet başkanları daha sonra Louvre'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başkanı Thomas Bach onuruna verilecek bir akşam yemeğine katılacaklar.

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