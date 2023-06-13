Afrika'nın en büyük altın üreticisi yeniden Gana oldu

Gana Madenler Odası Başkanı Joshua Mortoti, yaptığı açıklamada, 2022'de hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli firmaların altın üretimlerinin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Mortoti, ülkenin altın üretiminin bir önceki yıl 2,8 milyon ons iken geçen yıl 3,7 milyon onsa (105 ton) yükseldiğini kaydetti.

'ALTIN KÖRFEZİ' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Bu artışı daha çok büyük ölçekli firmaların sağladığını belirten Mortoti, geçen sene altın üretimindeki yüzde 32'lik artış sayesinde Gana'nın yeniden Afrika'nın en büyük altın üreticisi haline geldiğini söyledi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte kıtanın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor.