Afrika'nın en büyük rafinerisinden ilk jet yakıtı ihracatı

Ulusal basında yer alan haberler çerçevesinde, rafineri tarafından ilk defa üretilen 45 bin metrik tonluk jet yakıtının yüklendiği "Doric Breeze" isimli gemi, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'taki Lekki bölgesinden Hollanda'nın Rotterdam şehrine gitmek için yola koyuldu.

Dangote Petrol Rafinerisi tarafında 120 bin metrik ton jet yakıtı için açılan satış ihalesinin bir bölümünü BP kazanmıştı.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ

Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında bulunuyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisinden biri olmasına karşın rafineri sayısının yetersizliği sebebiyle yakıtının neredeyse tamamını ithal edilmiş oluyor.