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Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı

Angola mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos için hakkındaki yolsuzluk davasından ötürü yakalama kararı çıkarttı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:41
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Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos'a yakalama kararı çıkarıldı

Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
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Angola'da Başsavcı Helder Pitta Groz, soruşturma kapsamında daha önce defalarca ifadeye çağrılan eski Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Groz, kamu petrol şirketi Sonangol'u yönettiği sırada yolsuzluk ve zimmetine para geçirmekle suçlanan Santos'un yakalanması için Interpol'e başvurduklarını bildirdi.

Afrika'nın en zengin kadını gösterilen Santos, daha önce hakkındaki suçlamaları reddederek İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığını ve saklanmadığını belirtmişti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Angola, kıtanın ikinci en büyük petrol üreticisi.

Isabel dos Santos'un babası Jose Eduardo dos Santos, Angola'yı 38 yıl tek başına yönetmişti.(AA)
 

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30.11.2022 13:24
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