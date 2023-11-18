Afrin’de bombalı terör saldırısı. Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda 15 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Afrin’de bombalı terör saldırısı. Çok sayıda yaralı var

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir yük tırının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.

İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.

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